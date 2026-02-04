Lo strappo di Vannacci agita la Lega Simoni segue subito il generale Crippa | Lasci il posto in Regione

Vannacci ha fatto sentire la sua voce, e ora la Lega toscana si divide. Dopo le sue dichiarazioni, Simoni si schiera subito dalla sua parte, mentre Crippa chiede che lasci il posto in Regione. La situazione si surriscalda, ma Andrea Crippa assicura che non ci sono rischi di crisi interna. La partita è aperta, e i toni si fanno sempre più accesi.

Firenze, 4 febbraio 2026 - Nessun rischio d'implosione. Andrea Crippa, commissario scelto da Salvini per traghettare la Lega Toscana, tira dritto. E guarda avanti, oltre Vannacci e la possibile fuga di leghisti nel nuovo partito del generale. Per la Lega è forse il momento più difficile di sempre in Toscana. Dalla strategia di delegare a Vannacci la campagna elettorale toscana fino al crollo verticale di consensi (dal 21 al 4%) alle ultime regionali. Ora uno strappo che di fatto lascia la Lega senza consiglieri in Toscana. Crippa, che conseguenze avrà questa scissione? «Lo vedremo nei prossimi giorni, per adesso non registro abbandoni, se non quello del consigliere regionale Simoni, il quale ha già detto che andrà con Vannacci».

