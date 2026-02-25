Mercato Inter dalla Germania spunta l’indiscrezione | il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro I dettagli

Calciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social Bazzani spiega: «Champions? L’Inter ha ancora chance, ma è più complicato senza Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Tiago Gabriel Inter, tutti i dettagli del nuovo obiettivo del mercato nerazzurro: il difensore piace a Chivu

Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurroLa conferenza stampa di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si è svolta alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund, nell’ambito della fase a gironi di Champions League.

Temi più discussi: L'Inter si affretta a blindare Dimarco. Vlahovic: sullo sfondo c'è sempre il Milan; Repice: Out Lautaro? Attaccanti Inter di livello superiore alle rivali. In Champions…; Missione in Germania: occhi su Kacper Potulski, il muro del 2007 che piace a mezza Serie A; Voci di mercato dalla Spagna, i tifosi del Bayern Monaco tremano.

Mercato Inter, svelato il primo obiettivo per la fascia destra: arriva dalla BundesligaL'Inter è pronta ad una semi rivoluzione per il mercato estivo e dalla Germania sbuca un nome nuovo per la fascia destra. spaziointer.it

Dalla Germania - Inter, Svensson possibile sostituto di Dumfries: il Borussia Dortmund fissa il prezzoSecondo la Bild il terzino del Borussia Dortmund sarebbe il primo nome per sostituire Dumfries. msn.com

Paolo Condò getta un enorme asterisco sul mercato estivo dell'Inter, a partire da Diouf, un giocatore arrivato 'al posto di' Ademola Lookman, il primo e vero obiettivo di mercato dei nerazzurri. - facebook.com facebook

Inter, le dichiarazioni di Marotta: "Mercato chiuso Credo proprio di sì anche se l'ultimo giorno è imprevedibile" x.com