L’orgoglio italiano del Dortmund | Luca Reggiani un debuttante da record al Signal Iduna Park

Mentre il calcio italiano si interroga ciclicamente sulla presunta sterilità dei propri vivai e sulla cronica ritrosia nel lanciare i giovani talenti, il Borussia Dortmund risponde con i fatti, proiettando un sedicenne azzurro nel firmamento della Champions League. La sorpresa più eclatante della sfida tra gialloneri e Atalanta non risiede in un accorgimento tattico, bensì nella scelta di Niko Kovac di affidare una maglia da titolare a Luca Reggiani. Il difensore classe 2008, pilastro della Nazionale Under 19, ha bagnato il suo esordio assoluto nella massima competizione continentale agendo nel cuore della retroguardia, a protezione della porta di Kobel.

Formazioni ufficiali Borussia Dortmund Inter, le scelte di Kovac e Chivu per la notte del Signal Iduna ParkA Dortmund, la squadra di Inzaghi sfida il Borussia con Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

Esordio perfetto in Champions League di Luca Reggiani, difensore italiano del 2008. Ha appena 18 anni. É dovuto andare a Dortmund per affermarsi. Tranne l’Atalanta, quale altro club italiano di alto livello avrebbe lanciato con convinzione un giovane italian x.com

Palladino conferma Djimsiti al centro del reparto per bloccare Guirassy, con Kossounou sempre titolare in Champions alla sua destra. Zappacosta e Bernasconi sulle fasce Nei gialloneri c'è titolare in difesa il classe 2008 italiano Luca Reggiani facebook