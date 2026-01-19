Europa in rosso | tonfo di Milano e Francoforte corrono oro e argento

La prima seduta della settimana registra un forte calo per i principali indici europei, con Milano e Francoforte in caduta. Nel frattempo, si osserva un incremento nei prezzi di oro e argento, che si confermano come rifugi sicuri. La giornata si presenta con segnali di volatilità, in un contesto di incertezza sui mercati finanziari del continente.

Prima seduta della settimana e subito un’ondata di vendite che attraversa i principali listini europei. A scatenare il nervosismo è l’ultima mossa di Donald Trump: dal 1° febbraio scatteranno dazi del 10% contro diversi Paesi europei coinvolti nell’invio di truppe in Groenlandia. Una decisione che rimette in discussione l’accordo commerciale firmato lo scorso anno e che accende la reazione delle capitali europee, con Parigi che invoca l’attivazione degli strumenti anti-coercizione UE e Bruxelles che valuta il congelamento dell’intesa con Washington. Nel frattempo, mentre a Davos prende il via il World Economic Forum, i mercati reagiscono tagliando le posizioni più sensibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

Le borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia. In questo contesto, gli investitori si orientano verso i beni rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. La situazione riflette l'incertezza sui mercati e l’impatto delle minacce commerciali sulla stabilità finanziaria.

L'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance. In questo contesto, gli investitori si orientano verso asset considerati rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi record. Anche i titoli del settore difesa mostrano segnali di attenzione, riflettendo la cautela degli operatori di fronte alle tensioni internazionali.

