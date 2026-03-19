Boom di epatite A in Campania come si prende e sintomi

In Campania si registra un aumento di casi di epatite A, attribuito al consumo di frutti di mare crudi durante le festività natalizie. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e fornendo indicazioni ai cittadini. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali misure specifiche o su chi siano i soggetti coinvolti. La situazione continua ad essere sotto osservazione.

(Adnkronos) – La Campania è alle prese con un picco di epatite A che si ritiene collegato al consumo di frutti di mare crudi tipico delle feste natalizie. Al 18 marzo i casi sono 133, con un aumento che ha spinto la Regione a rafforzare i controlli sulla filiera dei molluschi e le misure di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Ieri in Campania: l’appello per aiutare Antonia e Mario, boom di casi di Epatite A a NapoliTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, mercoledi 18 marzo 2026. Leggi anche: Epatite A a Napoli: aumento dei casi e ricoveri gravi. Sintomi e modalità di trasmissione. Contenuti utili per approfondire Boom di epatite A in Campania come si... Temi più discussi: Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Lo strano caso del boom di infezioni da Epatite A: Finiti i letti in pronto soccorso, ricoverati sulle barelle; Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno barelle nei pronto soccorso. Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al CotugnoUn insolito picco di casi di epatite A viene segnalato all'ospedale Cotugno di Napoli. Siamo in una fase molto acuta - riferisce all'ANSA Novella Carannante, infettivologa dell'ospedale partenopeo sp ... ansa.it Epatite A a Napoli, boom di casi e ricoverati gravi: cos’è, sintomi e come si trasmetteBoom di casi di Epatite A a Napoli: stando a quanto comunicato dall’ospedale Cotugno di Napoli, in questi ultimi giorni, si registra un insolito aumento di contagi. Boom di casi di Epatite A a Napoli: ... msn.com Leggi l'articolo - Bocce, boom di iscrizioni: a Crescentino saranno 10 le società biellesi - facebook.com facebook Dove vivono gli italiani Non solo nei centri storici: è boom di città estese x.com