Aumentano i casi di influenza cosa c’è da sapere | sintomi durata contagio e variante K

L’influenza stagionale sta interessando un numero crescente di persone, con particolare attenzione alla variante K del virus A/H3N2. È importante conoscere i sintomi, la durata, i metodi di contagio e le misure di prevenzione. Il nuovo bollettino dell’Istituto superiore di sanità, atteso il 29 dicembre, fornirà aggiornamenti dettagliati sulla situazione epidemiologica e sulle caratteristiche attuali del virus.

L'influenza stagionale sta colpendo un numero crescente di persone. La diffusione è favorita quest'anno anche dalla variante K del virus AH3N2 e l'attenzione è ora rivolta al nuovo bollettino dell'Istituto superiore di sanità, atteso domani 29 dicembre dopo il rinvio per la festività di Santo Stefano. I dati, secondo gli esperti, mostreranno un'ulteriore crescita dei casi, con il picco epidemico previsto per il mese di gennaio. Durata e sintomi dell'influenza. Secondo quanto riferisce Alessandra Bandera, direttrice delle malattie infettive del Policlinico di Milano, al Resto del Carlino, «il periodo di incubazione è breve e si manifesta nel giro di 2 giorni dal contagio» e una persona può risultare contagiosa già 24 ore prima della comparsa dei sintomi.

