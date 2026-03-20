Giorgia ha ottenuto un aumento significativo di ascolti grazie alla partecipazione con Fedez, mentre nell’era dei podcast l’Autorità per le comunicazioni è stata criticata come un calesse. La recente svolta pop del premier ha suscitato reazioni nella sinistra, che si opponeva alla par condicio televisiva. La comunicazione, comunque, ha subito una trasformazione evidente rispetto al passato.

«Giorgia vuole diventare una Ferragni». La gastrite è ai massimi livelli e Stefano Patuanelli non si trattiene: «Invece che andare da Fedez poteva venire in Parlamento a parlare della guerra». Già fatto due volte in una settimana. L’uscita creativa stile Nicola Gratteri è il segnale di regressione comunicativa dei progressisti. Nelle critiche di Movimento 5 stelle e Pd, titolari per decreto del messaggio ai «gggiovani», si legge un’invidia stizzita per essere stati sorpassati in tromba dal premier; un’oretta di intervista nel «Pulp Podcast» di Fedez è considerata più urticante di un intervento di Ignazio La Russa sul 25 aprile. La sinistra ribolle, le girano i Melonez. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Boom di ascolti per Giorgia da Fedez. Nell’era dei podcast l’Agcom è un calesse

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