Bonus anziani 2026 fino a 1.392 euro | chi può richiederlo come funziona e le scadenze da rispettare

Il governo ha annunciato il Bonus anziani 2026, che può arrivare fino a 1.392 euro. Si tratta di un aiuto diretto per le famiglie che si prendono cura di anziani molto fragili. Le modalità per richiederlo sono chiare, e ci sono scadenze da rispettare per non perderlo. Chi ha diritto, come fare domanda e quando bisogna presentarla, sono le informazioni principali che circolano in questi giorni.

Un sostegno economico per le famiglie che assistono anziani molto fragili. È questo l'obiettivo della Prestazione Universale, il cosiddetto bonus anziani, introdotto dal Decreto Anziani e gestito dall'Inps in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026. La misura è rivolta agli over 80 non autosufficienti con redditi bassi e integra l'indennità di accompagnamento per coprire le spese di assistenza quotidiana, come quelle per badanti e servizi domiciliari. Si chiama Prestazione universale ed è stato introdotto dal Governo MeloniPossono richiedere il bonus gli ultraottantenni che rispettano questi requisiti: Condizione sanitaria: disabilità gravissima o necessità di assistenza continua 24 ore su 24, come previsto dal DM del

