Bonus anziani 2026 fino a 1.380 euro al mese dall’Inps | chi può chiederli e come fare domanda

Il Governo ha annunciato il rinnovo del Bonus anziani anche per il 2026. Si tratta di un aiuto economico fino a 1.380 euro al mese offerto dall’Inps, pensato per le famiglie che assistono persone anziane fragili. Chi può chiedere il bonus e come fare domanda? Le procedure sono già state pubblicate e le richieste si possono presentare online, come accaduto negli anni scorsi. La misura mira a sostenere le famiglie nel loro impegno quotidiano di cura.

Il 2026 conferma un aiuto economico fondamentale per le famiglie che si prendono cura degli anziani più fragili. Si chiama Prestazione Universale ed è un contributo che può raggiungere i 1.380 euro mensili. Per accedere a questo finanziamento, che resterà attivo fino al 31 dicembre 2026, non basta l'età. Bisogna rispettare tre requisiti molto rigidi che l'Inps incrocerà per dare il via libera. Il richiedente deve aver compiuto almeno 80 anni, il reddito deve essere molto basso, ovvero l' Isee (ordinario o sociosanitario) non deve superare la soglia dei 6.000 euro. Infine, bisogna essere già titolari dell'indennità di accompagnamento e trovarsi in uno stato di "bisogno assistenziale gravissimo".

