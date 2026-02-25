Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt | quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano Inter fuori con merito dalla Champions
Il Bodo Glimt ha eliminato l’Inter nei playoff di Champions a causa di una prestazione sorprendente e determinata. La squadra norvegese ha sfruttato al meglio le occasioni, mettendo in difficoltà gli italiani e dimostrando una grande solidità difensiva. La sconfitta ha colpito il calcio italiano, che ora si trova a dover affrontare una realtà meno rassicurante nel massimo torneo europeo. La sfida tra le due squadre ha lasciato molte domande aperte.
Tra le controindicazioni del salmone, c'è ora anche quello sotto forma di squadra di calcio: nazionale o club, nel caso specifico il Bodo Glimt che ha eliminato l'Inter nei playoff di Champions, per il football italiano è diventato un alimento profondamente indigesto. Dopo le batoste rimediate dagli azzurri nel girone di qualificazione mondiale contro Haaland e i suoi fratelli, condannandoci ai terzi spareggi di fila – toccare ferro è il minimo -, ecco la pesante stroncatura in Europa. L'Inter, la squadra che sta dominando la Serie A, finalista di Champions la scorsa stagione, è stata eliminata dalla banda di Kjetil Knutsen, allenatore che non è il massimo della simpatia, ma sa fare bene il suo mestiere.
L’Inter crolla con il Bodo/Glimt: addio alla Champions League prima degli ottavi. Calcio italiano ai minimiL’Inter ha perso contro il BodoGlimt, causando l’eliminazione dalla Champions League prima degli ottavi.
LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casaL'Inter ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Bodo Glimt, a causa di una prestazione deludente in casa.
