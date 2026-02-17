Bodo Glimt Inter Chivu perde due pedine per la sfida di Champions League | ecco di chi si tratta
Il tecnico dell’Inter, Chivu, si trova senza due giocatori chiave prima della partita di Champions League contro il Bodo Glimt. La perdita riguarda un difensore e un centrocampista, entrambi squalificati dopo aver ricevuto ammonizioni nella fase precedente del torneo. Questa assenza costringe l’allenatore a rivedere le sue scelte in vista di un match decisivo.
Inter News 24 Bodo Glimt Inter, Chivu dovrà fare a meno di due giocatori per la delicata sfida di Champions League: ecco di chi si tratta. Doccia fredda per l’ Inter di Cristian Chivu in vista dell’impegno di domani sera in Champions League. La squadra è partita per la Norvegia senza due dei suoi uomini più rappresentativi nel reparto mediano: Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. Entrambi i calciatori sono rimasti a Milano a causa di problemi fisici dell’ultima ora, costringendo l’allenatore rumeno a ridisegnare completamente la formazione titolare per la delicata sfida in trasferta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le motivazioni dei due forfait sono di natura differente ma ugualmente penalizzanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
