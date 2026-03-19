Fintech Factory | 50k a fondo perduto per startup femminili

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aperto un bando che prevede un finanziamento a fondo perduto di 50 mila euro destinato esclusivamente alle startup gestite da donne. La misura si rivolge a imprese femminili che intendono avviare o sviluppare la propria attività, con l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria femminile. Le domande devono essere presentate entro una determinata scadenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha varato un nuovo bando dedicato esclusivamente alle imprese a conduzione femminile, offrendo fino a 50.000 euro a fondo perduto per lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore finanziario. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo 2026, con una proroga rispetto alla data originaria del 16 marzo, permettendo ai gruppi di lavoro non ancora costituiti in società di partecipare attivamente al programma Fintech Factory MEF. Questa iniziativa rientra nell’ambito della Misura 64 — 2026, pubblicata il 16 febbraio, che destina un budget complessivo di 700.000 euro per supportare progetti legati all’analisi economico-finanziaria, alla gestione del debito pubblico e alla prevenzione di attività illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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