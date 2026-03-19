Nasce Bios Factory | il polo dell’innovazione bio-based e circolare in Sardegna

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo centro chiamato BIOS, situato in Sardegna, dedicato all’innovazione nel settore bio-based e circolare. Si tratta di un polo che si concentra su biotecnologie, biomateriali, chimica verde, agritech e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni sostenibili e innovative nel territorio.

Prende ufficialmente il via BIOS – Bio-Based Innovation Outpost in Sardinia, il nuovo hub di innovazione dedicato alla bioeconomia, ai biomateriali, alla chimica verde, all’agritech e al waste management Prende ufficialmente il via BIOS – Bio-Based Innovation Outpost in Sardinia, il nuovo hub di innovazione dedicato alla bioeconomia, ai biomateriali, alla chimica verde, all’agritech e al waste management. Domani, 17 marzo, presso la sede della Fondazione di Sardegna a Sassari, si tiene l’evento “From Vision to Factory”, promosso con l’obiettivo di presentare ufficialmente l’iniziativa alla stampa e mettere in connessione le startup preselezionate con le aziende del territorio sardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nasce Bios Factory: il polo dell’innovazione bio-based e circolare in Sardegna Articoli correlati Con ISPRA nasce il podcast “Tandem - Alla scoperta dell’Italia Circolare”Bologna, 16 gennaio 2026 – Riscoprire le bellezze del territorio italiano attraverso il viaggio in tandem di Edo e Marti, coppia di travel blogger... Pietrafitta Innovation Hub. Nasce il nuovo ecosistema dell’innovazione sostenibileCentinaia di imprenditori, amministratori e cittadini hanno affollato l’evento per la presentazione del Pietrafitta Innovation Hub (PIH),... Contenuti utili per approfondire Nasce Bios Factory Temi più discussi: Nasce Bios Factory: il polo dell’innovazione bio-based e circolare in Sardegna; Bios Factory, la nuova vita di Porto Torres grazie alle startup; BIOS, presentato a Sassari il programma per portare l’innovazione sostenibile nei processi industriali; JUMBO RAFFORZA LA SUA STRATEGIA DI CRESCITA GLOBALE CON UNA NUOVA IDENTITÀ AZIENDALE. Nasce Bios Factory: il polo dell’innovazione bio-based e circolare in SardegnaPrende ufficialmente il via BIOS – Bio-Based Innovation Outpost in Sardinia, il nuovo hub di innovazione dedicato alla bioeconomia, ai biomateriali, alla chimica verde, all’agritech e al waste managem ... affaritaliani.it Bios Factory, la nuova vita di Porto Torres grazie alle startupSedici startup sono state selezionate per il progetto che punta su innovazione bio based ed è gestito da Zest e The Net Value ... startupbusiness.it