Bimba morta a Bordighera tracce di sangue anche su felpa della piccola e su maglietta da uomo

A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina, con tracce di sangue trovate sulla felpa della piccola e su una maglietta da uomo. I carabinieri del Ris hanno sequestrato diversi reperti dalla casa della madre, dall’auto e dall’abitazione del compagno della donna. Le analisi del DNA e le comparazioni sono in corso per identificare l’origine delle tracce ematiche.

Le tracce ematiche trovate dai carabinieri del Ris sui reperti sequestrati in questi giorni nella casa della madre della bambina, in auto e in casa del compagno, saranno oggetto di analisi del dna e comparazioni per stabilire a chi appartengano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bimba morta a Bordighera, tracce di sangue anche nell’auto della madre: “Domani sapremo a chi appartengono”I carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue anche nell'auto utilizzata dalla donna in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale... Bimba morta a Bordighera, sopralluogo del Ris a casa della madre: “Trovate tracce di sangue e tanto sporco”Ieri il Ris ha effettuato il sopralluogo a casa della madre indagata per la morte della figlia di 2 anni a Bordighera. Contenuti e approfondimenti su Bimba morta Temi più discussi: Tracce di sangue a casa e nell'auto della madre della bimba morta a Bordighera; Bimba morta a Bordighera, il tribunale sospende la responsabilità genitoriale a madre e padre; Bimba di 2 anni morta a Bordighera, tracce di sangue sulla portiera dell'auto; Morte della piccola Bea a Bordighera, svolta nell’inchiesta con i test sui campioni di Dna. Bimba di 2 anni morta a Bordighera, tracce di sangue sulla portiera dell'autoI carabinieri del Ris di Parma sono tornati anche nell'abitazione, La madre e il compagno sono indagati per omicidio preterintenzionale ... rainews.it Bimba morta a Bordighera, trovate tracce di sangue sulla sua felpaI carabinieri del Ris hanno trovato ulteriori tracce ematiche durante le ispezioni ai materiali sequestrati nella casa della donna in carcere perché sospettata dell'omicidio preterintenzionale della ... primocanale.it Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini, indagato un medico specializzando x.com “Sia in auto che nelle case della madre della piccola e del compagno è stata trovata molta sporcizia. Compresi, nell’abitazioni di Bordighera e nell’auto, escrementi di topo” Bimba morta a Bordighera, cosa è emerso in queste ore - facebook.com facebook