Una bambina di quattro anni, residente in provincia di Rimini, è stata portata al Pronto soccorso con febbre e senza altri sintomi. Dopo alcune ore è stata dimessa e, poco dopo, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. La piccola è morta ieri mattina all’ospedale Infermi.

Una bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. La piccola era stata accompagnata venerdì sera alle 21,30 all’ambulatorio urgenze pediatriche per febbre comparsa intorno alle 18, senza altri sintomi. Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali, il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica regolari. Gli esami del sangue non avevano evidenziato infezioni. La febbre era scesa rapidamente dopo la somministrazione di paracetamolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Al Pronto soccorso con febbre e senza sintomi: bimba di 4 anni viene dimessa e muore dopo qualche ora a Rimini

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