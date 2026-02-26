Ilaria Parimbelli morta per encefalite erpetica non diagnosticata medico del pronto soccorso condannato a 2 anni

Francesco Bagnolo è stato condannato a 2 anni in primo grado per omicidio colposo. Il 63enne non aveva diagnosticato l'encefalite erpetica a Ilaria Parimbelli, morta a 28 anni dopo due anni in stato vegetativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ilaria Parimbelli morta per encefalite erpetica non diagnosticata, medico del pronto soccorso condannato a 2 anniFrancesco Bagnolo è stato condannato a 2 anni in primo grado per omicidio colposo. Il 63enne non aveva diagnosticato l’encefalite erpetica a Ilaria Parimbelli, morta a 28 anni dopo due anni in stato ... fanpage.it

La morte di Ilaria Parimbelli, condannato il medico che non diagnosticò l'herpes encefalico. La mamma: «Non accada più»La decisione dei giudici: a Francesco Bagnolo, che ai tempi lavorava per il Policlinico San Marco di Zingonia, 2 anni con pena sospesa e una provvisionale complessiva di 1.187.050 euro ... bergamo.corriere.it