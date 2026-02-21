‘Spider-Man 4’ | svelata la trama del nuovo capitolo sempre più vicino

Il regista Destin Daniel Cretton ha annunciato che il nuovo capitolo di Spider-Man, intitolato

Il regista del nuovo capitolo di Spider-Man: Brand New Day Destin Daniel Cretton ha confermato quanto ormai sia vicina la data d’uscita dell’attesissimo trailer. “ Penso che sia davvero buffo come la gente voglia così tanto un trailer. Certo che arriverà. Sarà davvero bello quando arriverà. Sta arrivando “: così ha commentato il regista. Tuttavia ad oggi siamo a conoscenza della sinossi ufficiale di quello che sarà uno dei capitoli più emozionanti della saga Marvel sull’uomo ragno. Scopriamo insieme la trama e le immagini ufficiali. Si muovono le acque del nuovo capitolo Spider-Man. Nonostante la quantità oceanica di rumors e voci di corridoi, il film Spider-Man: Brand New Day ha mantenuto sotto chiave i suoi segreti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Spider-Noir: svelata la data di uscita della serie con Nicolas Cage su Spider-Man (c’è anche la versNicolas Cage interpreterà Ben Reilly in “Spider-Noir”, la serie Amazon in uscita il 27 maggio 2026, dopo che la produzione ha deciso di puntare su un’opzione in bianco e nero per creare un’atmosfera più intensa e retrò.

Spider-Man: Sam Raimi apre la porta a un ritorno di Tobey Maguire nel multiverso Marvel. Possibile “Spider-Man 4”?Tobey Maguire potrebbe tornare nei panni di Spider-Man.

