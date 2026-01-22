Flying Tiger ha richiamato tutti i lotti di bicchieri in vetro decorati con motivo floreale a causa di problemi di conformità. Questi bicchieri non devono entrare in contatto con alimenti, per garantire la sicurezza dei consumatori. I clienti che possiedono tali prodotti sono invitati a non utilizzarli e a seguire le indicazioni fornite dal richiamo, contattando il servizio clienti o restituendoli presso il punto vendita.

La nota catena di negozi Flying Tiger Copenhagen ha provveduto al richiamo di tutti i lotti di alcuni bicchieri in vetro decorati in quanto questi presentavano problemi di conformità alla normativa europea sul contatto con gli alimenti. L’azienda consiglia di non utilizzarli più e di riconsegnarli, in modo da essere rimborsati. Tiger richiama dei bicchieri di vetro Flying Tiger ha richiamato alcuni bicchieri di vetro, illustrati con decorazioni floreali, poiché non erano conformi alle norme Ue che riguardano il contatto di oggetti di vetro con gli alimenti. Il prodotto ritirato era venduto a partire dal gennaio del 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Flying Tiger richiama bicchieri per problemi di conformità, non possono entrare in contatto con alimenti

La catena Flying Tiger Copenhagen ha richiamato tutti i lotto di bicchieri in vetro decorati non conformi per il contatto con gli alimenti

