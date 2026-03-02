Allerta alimentare richiamati lotti di Grana Padano e Gorgonzola | rischio corpi estranei e Listeria

Un richiamo alimentare riguarda due lotti di Grana Padano DOP e Gorgonzola. I prodotti sono venduti in pezzi già tagliati e preconfezionati. Il motivo del richiamo è il possibile rischio di presenza di corpi estranei e Listeria. Le aziende coinvolte hanno ritirato immediatamente i lotti dal mercato per tutelare i consumatori.

Due lotti di Grana Padano DOP venduto in pezzetti già tagliati e preconfezionati sono stati richiamati dal commercio per un possibile rischio fisico legato alla sospetta presenza di corpi estranei. L'avviso di richiamo, pubblicato sul portale del Ministero della Salute, è scattato nel fine settimana come misura precauzionale a tutela dei consumatori. Il prodotto interessato è rappresentato dai "Bastoncini di Grana Padano DOP" a marchio Maestri Formaggiai, confezionati in vaschette da 200 grammi. Il formaggio è preparato e confezionato dalla ditta Colla S.p.A. nello stabilimento di Cadeo, in provincia di Piacenza. I lotti coinvolti nel richiamo sono il numero 0302 e il numero 0501, con termine minimo di conservazione rispettivamente fissato al 13 aprile 2026 e al 26 aprile 2026.