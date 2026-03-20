Il 20 marzo 2026, nel cuore di Milano, Bianca Balti, modella di 42 anni, ha celebrato il suo compleanno in modo speciale, dopo aver superato con successo una chemioterapia. La sua guarigione ha rappresentato un momento di grande sollievo e rinascita, segnando il suo ritorno pubblico con un evento che ha attirato attenzione su una storia di lotta e vittoria personale.

Il 20 marzo 2026, nel cuore pulsante di Milano, la top model Bianca Balti ha trasformato il suo quarantaduesimo compleanno in un manifesto di resilienza. Al Nepentha Club, l’atmosfera era carica di speranza mentre sulla torta svettava la scritta Still Alive, simbolo potente della sua rinascita dopo una malattia grave. L’evento non è stato solo una festa, ma una dichiarazione pubblica di forza e determinazione. La modella si è presentata con un mini abito argento scintillante e una coroncina da regina, circondata da ospiti vip come Giulia Salemi, Levante e Nima Benati. Questa celebrazione segna ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo nella vita della Balti, che ha appena concluso un percorso terapeutico difficile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bianca Balti: 42 anni, chemio vinta e ritorno trionfale

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Buon compleanno Bianca Balti! 42 anni e una bellezza che non è solo estetica, ma anche forza, eleganza e personalità. Un’icona che continua a brillare con naturalezza, dentro e fuori le passerelle. #FBLifeStyle - facebook.com facebook

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