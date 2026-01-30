Bianca Balti e i capelli a un anno dalla chemio | Mi ricordano che il mio corpo è sopravvissuto

Bianca Balti torna a mostrarsi pubblicamente un anno dopo aver concluso la chemio. La modella racconta che i suoi capelli, ancora corti e fragili, le ricordano ogni giorno che il suo corpo è sopravvissuto alla malattia. Balti ha affrontato una battaglia dura, ma ora si sente più forte e pronta a guardare avanti.

La sua è stata una battaglia difficile, ma oggi può dire di essersi lasciata alle spalle uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. È passato esattamente un anno dall'ultima seduta di chemioterapia per Bianca Balti. La modella ha scelto di celebrare questo anniversario soffermandosi sul significato dei suoi capelli: molto più di un semplice dettaglio estetico, ma un potente emblema di vita e speranza dopo la dura lotta contro il tumore alle ovaie. Bianca Balti, la riflessione potente sui capelli dopo la chemio. A distanza di un anno dalla fine delle cure oncologiche, Bianca Balti ha condiviso una riflessione sulla sua guarigione.

