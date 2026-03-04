Berrettini-Mannarino oggi in tv ATP Indian Wells 2026 | orario programma streaming

Oggi, mercoledì 4 marzo, si svolge il primo Masters1000 della stagione a Indian Wells, negli Stati Uniti. Sul campo, Matteo Berrettini affronta il francese Adrian Mannarino nel suo primo turno del torneo. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione, segnando l'inizio ufficiale della competizione.

Mercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione. Sui campi di Indian Wells (USA) si farà sul serio e Matteo Berrettini farà il proprio esordio contro il francese Adrian Mannarino. La partita è prevista sul campo centrale e si terrà in orario notturno in Italia. Un incontro complicato per Berrettini, reduce da un periodo particolare. Un 2026 iniziato nel mese di febbraio, coi tornei sudamericani. Il romano ha affrontato in successione gli eventi a Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro e Santiago del Cile non raccogliendo moltissimo e dando la netta sensazione di essere piuttosto indietro dal punto di vista della condizione fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli accoppiamenti degli Italiani a Indian Wells (2) SINNER vs vincente Duckworth-Q (5) MUSETTI vs vincente Fucsovics-Q (15) COBOLLI vs vincente Altmaier-Kecmanovic (21) DARDERI vs Q BERRETTINI vs Mannarino ARNALDI vs Q BELLUCCI vs Diallo x.com

