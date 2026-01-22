Sguardo Solidale, promosso da Optical Caso, offre visite e occhiali gratuiti a persone in difficoltà economica o personale. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita di chi, per vari motivi, non può permettersi un’adeguata assistenza visiva. Con un approccio sobrio e concreto, l’iniziativa si impegna a garantire accesso a cure ottiche di qualità a chi ne ha più bisogno.

“Sguardo Solidale“ è un progetto promosso da Optical Caso in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita di chi, per motivi economici o personali, non riesce ad accedere a una soluzione visiva adeguata. Il valore dell’iniziativa è stimato in circa 3mila euro tra visite, montature e lenti. Sguardo Solidale è stato presentato a Palazzo dei Priori da Oriana Caso, Giovanni Caso e Virginia Federico, titolari dell’Optical insieme all’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. "Il nostro centro ottico ha scelto di destinare il budget tradizionalmente riservato ai gadget natalizi a un’azione di responsabilità sociale, valorizzando l’idea di una comunità in cui il benessere condiviso diventa una priorità – ha spiegato Oriana Caso -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sguardo solidale Optical Caso con i fragili Visite e occhiali gratuiti a chi ha bisogno

