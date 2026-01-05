Effetto accise sui carburanti | il diesel supera la benzina nei prezzi
Dal 1° gennaio, le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla manovra economica hanno influenzato significativamente i prezzi dei carburanti. In particolare, l’effetto delle accise si traduce in un aumento dei costi, con il diesel che ora supera la benzina. Queste modifiche rappresentano un cambiamento importante per consumatori e operatori del settore, richiedendo attenzione alle nuove dinamiche di mercato.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole fiscali in vigore dal primo gennaio. L’entrata in vigore, dal 1° gennaio, delle nuove disposizioni previste dalla manovra economica ha modificato in modo significativo l’assetto dei prezzi dei carburanti. In particolare, l’aumento dell’accisa sul gasolio e la riduzione equivalente su quella della benzina hanno determinato un effetto immediato: il diesel è tornato a costare più della verde. Secondo quanto rilevato da Staffetta Quotidiana, si tratta della prima inversione di questo tipo negli ultimi tre anni. Diesel più caro: un evento che mancava dal 2023. I dati aggiornati mostrano che il prezzo medio nazionale del gasolio ha raggiunto 1,666 euro al litro, superando quello della benzina, attestata a 1,650 euro al litro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
