Dal 1° gennaio, le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla manovra economica hanno influenzato significativamente i prezzi dei carburanti. In particolare, l’effetto delle accise si traduce in un aumento dei costi, con il diesel che ora supera la benzina. Queste modifiche rappresentano un cambiamento importante per consumatori e operatori del settore, richiedendo attenzione alle nuove dinamiche di mercato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole fiscali in vigore dal primo gennaio. L’entrata in vigore, dal 1° gennaio, delle nuove disposizioni previste dalla manovra economica ha modificato in modo significativo l’assetto dei prezzi dei carburanti. In particolare, l’aumento dell’accisa sul gasolio e la riduzione equivalente su quella della benzina hanno determinato un effetto immediato: il diesel è tornato a costare più della verde. Secondo quanto rilevato da Staffetta Quotidiana, si tratta della prima inversione di questo tipo negli ultimi tre anni. Diesel più caro: un evento che mancava dal 2023. I dati aggiornati mostrano che il prezzo medio nazionale del gasolio ha raggiunto 1,666 euro al litro, superando quello della benzina, attestata a 1,650 euro al litro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Effetto accise sui carburanti: il diesel supera la benzina nei prezzi

Leggi anche: Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezzi

Leggi anche: Carburanti, effetto accise: il diesel (1,666) torna più caro della benzina (1,650)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Carburanti ecco l’effetto accise, diesel più caro della benzina; Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina; Dal 2026 il gasolio costerà di più; Accise, cala la benzina e aumenta il gasolio: ecco l’effetto sui prezzi. Quando Meloni tuonava: «Vanno abolite».

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore - Perché il riallineamento delle accise cambia i costi per gli automobilisti ... quifinanza.it