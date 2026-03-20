Benevento stalking su una minorenne | divieto di avvicinamento per 43enne

Una donna di 43 anni è stata sottoposta a un divieto di avvicinamento dopo un procedimento per stalking su una minorenne di 17 anni. La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare, che vieta all'uomo di avvicinarsi alla ragazza e di soggiornare nel comune. La decisione è stata presa in conseguenza delle indagini condotte dagli agenti.

La Polizia di Stato esegue una misura cautelare: l’uomo non potrà avvicinarsi alla 17enne né dimorare nel comune. L’ordinanza del GIP eseguita dalla Polizia di Stato. Nella giornata odierna, la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un 43enne residente in provincia. Il provvedimento dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri, nonché il divieto di dimora nel comune di Benevento. Le indagini della Squadra Mobile. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario in ordine al reato di atti persecutori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, stalking su una minorenne: divieto di avvicinamento per 43enne Articoli correlati Benevento, 36enne indagato per stalking: divieto di avvicinamento a ex moglie e compagnoPolizia di Stato esegue misura cautelare per atti persecutori: obbligo di distanza e controllo elettronico Nel primo pomeriggio odierno, a seguito di... Stalking e aggressione, divieto di avvicinamento per una donnaIl gip del tribunale di Sciacca, accogliendo la richiesta della procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare del divieto di... Una selezione di notizie su Benevento stalking su una minorenne... Temi più discussi: La minaccia, foto di lui su panchina rossa. Lei non apre, dà di matto: arrestato; Minaccia ex moglie e compagno (Sei un infame), ora deve stare a 1 km da loro; Benevento, 36enne indagato per stalking: divieto di avvicinamento a ex moglie e compagno - Punto!; Non accetta il rifiuto di una 17enne: 43enne accusato di stalking. Benevento, stalking ad una minorenne: scatta divieto di avvicinamento per 43enneNella giornata odierna la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone nei confronti di un q ... ntr24.tv Benevento, perseguita una 17enne: scatta il divieto di dimora e distanza di 1000 metriÈ quanto dalle indagini della Polizia di Stato di Benevento che ha portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di un 43enne. ilgiornalelocale.it Il Benevento non vuole fermarsi proprio adesso. La corsa della Strega continua spedita, alimentata da una striscia di vittorie che ha consolidato il primato e rafforzato la sensazione di dominio nel campionato - facebook.com facebook