Il 12 gennaio 1969 segnò la consacrazione dei Led Zeppelin con l'uscita del loro album omonimo. Questo lavoro rappresentò un punto di svolta nell’evoluzione del rock, segnando l’affermazione di un gruppo destinato a influenzare profondamente il panorama musicale. Una data che rimane significativa per la storia della musica, simbolo di un nuovo inizio e di innovazione sonora.

L’album omonimo fu da subito indicato come uno dei dischi cardine dell’evoluzione del rock Il 12 gennaio 1969 fu il giorno in cui avvenne la consacrazione di un gruppo rock con una nuova alba musicale. Tutto cominciò con un dirigibile che fece . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 12 gennaio, la consacrazione muisicale dei Led Zeppelin

Leggi anche: Diversi oggetti di John Bonham, batterista dei Led Zeppelin, sono finiti all’asta

Leggi anche: Fiesole, arriva il film concerto 'Becoming Led Zeppelin'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Almanacco | Lunedì 12 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 12 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco di Oggi Lunedì 12 Gennaio 2026; Oroscopo di oggi 12 gennaio 2026: le previsioni segno per segno.

12 Gennaio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giorno - Fatti salienti: negli Stati Uniti viene pubblicato il primo album dei Led Zeppelin, l'omonimo capolavoro che ... vicenzatoday.it

Accadde Oggi - Salernitana corsara a Verona nella prima partita del 2022 - Al “Bentegodi” la Salernitana apre l'anno nuovo superando il Verona e torna al successo in campionato. tuttosalernitana.com