L’Iran ha giustiziato un cittadino svedese | chi è

Un cittadino svedese è stato giustiziato in Iran, come comunicato dalla ministra degli Esteri svedese. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla sua identità o sui motivi dell’esecuzione. La ministra ha reso noto il fatto senza commentare oltre, mantenendo un tono neutro e diretto.

Un cittadino svedese è stato giustiziato in Iran, secondo quanto riferito dalla ministra degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergard. «È con profondo sgomento che ho appreso dell’esecuzione di un cittadino svedese in Iran. Il mio pensiero va ai familiari in Svezia e in Iran in questo momento difficile», ha affermato la politica, definendo la pena di morte una punizione «disumana, crudele e irreversibile». Stoccolma, insieme al resto dell’Unione europea, ne condanna l’applicazione in ogni circostanza. «Quando ieri sera ho appreso che l’esecuzione era imminente, ho immediatamente cercato un colloquio con il ministro degli Esteri iraniano per protestare con la massima fermezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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