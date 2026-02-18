Baywatch | David Chokachi ritornerà nel prossimo reboot di Fox!

David Chokachi tornerà a interpretare Cody Madison nel prossimo reboot di Baywatch, perché la produzione Fox ha deciso di coinvolgerlo di nuovo. L’attore ha firmato un contratto e sarà presente in più episodi della serie, che sarà girata in alcune località costiere statunitensi. La notizia ha fatto felici molti fan, che aspettano di rivedere il personaggio sullo schermo dopo tanti anni.

Il leggendario cast di Baywatch si arricchisce di un volto storico. David Chokachi riprenderà ufficialmente il ruolo di Cody Madison nella nuova serie targata Fox, creata da Matt Nix. L'attore si unisce a Stephen Amell, precedentemente annunciato nel ruolo principale di Hobie Buchannon, per riportare sul piccolo schermo il franchise balneare più famoso al mondo. Cody Madison: Da Lifeguard a Mentore al "The Shoreline". In questa nuova versione, Chokachi avrà un ruolo ricorrente. Il suo personaggio, l'iconico Cody Madison, gestisce ora The Shoreline, il bar-grill non ufficiale dei bagnini di Baywatch.