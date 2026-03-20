baya elogia i terroristi iraniani e fa propaganda per il no al referendum

Un predicatore islamico di Torino, che rappresenta la moschea Taiba, ha recentemente suscitato scalpore con dichiarazioni che elogiano terroristi iraniani e promuovono il voto contrario al referendum. Le sue parole si sono concentrate sia sulla fine del Ramadan sia sulla campagna referendaria, senza distinguere chiaramente i due ambiti. La sua posizione ha attirato l’attenzione su temi delicati legati alla politica e alla sicurezza.

Fine del ramadan o propaganda per il no al referendum? Entrambi. A unire i due temi è il predicatore islamico e referente della moschea Taiba di Torino, Brahim Baya, lo stesso che elogia terroristi, missili iraniani e una serie di altri strumenti “democratici”. È lui, infatti, che dal parco Dora del capoluogo piemontese, ha registrato un video in cui sostiene che “questa libertà che viviamo oggi in Italia non è un problema da accettare, è una responsabilità. Nei prossimi giorni abbiamo un appuntamento importante. Condividere è un obbligo. Difendere la libertà significa essere presenti, per non lasciare che gli altri decidono per noi. Andate a votare, partecipate e votate no”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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