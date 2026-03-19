L'imam di Torino ha dichiarato pubblicamente di tifare per i missili iraniani, sostenendo che essi vendicano un genocidio di due anni che avrebbe provocato centomila vittime, mentre secondo lui i sionisti avrebbero festeggiato la morte dei palestinesi. La sua affermazione ha suscitato attenzione e il Movimento 5 Stelle ha deciso di portarlo alla Camera.

“Noi tifiamo per i missili iraniani, perché vendicano un genocidio durato due anni che ha massacrato centomila persone mentre quei sionisti ballavano sul sangue dei palestinesi. Adesso assaporano qualcosa di quello che hanno assaporato i palestinesi da ottant’anni a questa parte”: a dirlo in piazza Brahim Baya, il referente della moschea Taiba di Torino. Lo stesso che giovedì 19 marzo è stato invitato in Parlamento dal Movimento 5 Stelle con una serie di altre sigle, tra cui i Carc, all'evento "Per un governo che attui la Costituzione. Diritti, lavoro, pace e libertà democratiche". Tra i presenti, come si legge sulla locandina, anche Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, il gruppo “Bds”, comitati contro guerra e riarmo, i portuali, sindacati di base (Usb, Cub, Sì Cobas), Ultima generazione e il centro sociale Spin Time. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Brahim Baya, l'imam di Torino: "Evviva i missili iraniani". E il M5s lo porta alla Camera

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