Il predicatore islamico Brahim Baya, referente della moschea Taiba di Torino, ha suscitato polemiche per aver elogiato terroristi iraniani e missili provenienti dall’Iran. Nel suo discorso, ha anche promosso il no al referendum, mescolando temi religiosi e politici. La sua posizione ha acceso il dibattito pubblico sulla sua influenza e sui messaggi trasmessi alla comunità locale.

Fine del ramadan o propaganda per il no al referendum? Entrambi. A unire i due temi è il predicatore islamico e referente della moschea Taiba di Torino, Brahim Baya, lo stesso che elogia terroristi, missili iraniani e una serie di altri strumenti “democratici”. È lui, infatti, che dal parco Dora del capoluogo piemontese, ha registrato un video in cui sostiene che “questa libertà che viviamo oggi in Italia non è un problema da accettare, è una responsabilità. Nei prossimi giorni abbiamo un appuntamento importante. Condividere è un obbligo. Difendere la libertà significa essere presenti, per non lasciare che gli altri decidono per noi. Andate a votare, partecipate e votate no”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Baya "elogia" i terroristi iraniani, ma fa propaganda per il no al referendum

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