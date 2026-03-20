Battuta su Pearl Harbor Trump spiazza la premier Takaichi | Chi meglio del Giappone conosce l’effetto-sorpresa?

Durante un incontro allo Studio Ovale, Donald Trump ha fatto una battuta su Pearl Harbor, affermando che il Giappone conosce bene l’effetto sorpresa, mentre rispondeva alle domande su temi politici. La premier Takaichi era presente mentre il presidente alternava commenti seri e battute. La scena si è svolta in un ambiente con luci accese e telecamere puntate, con il presidente che si è rivolto anche alla leader giapponese.

Lo Studio Ovale è pieno, luci accese, telecamere puntate. Il presidente Donald Trump risponde alle domande, alternando politica e battute. Accanto a lui, la premier giapponese Sanae Takaichi segue con attenzione. La battuta su Pearl Harbor. La domanda è seria: perché il Giappone e gli alleati europei non sono stati informato dei piani Usa sull’Iran? La risposta: «Non l’abbiamo detto a nessuno perché volevamo l’effetto sorpresa». Trump si ferma poi personalizza. «Chi ne sa più di sorpresa del Giappone? Perché non mi avete parlato di Pearl Harbor? ». Leggi anche Iran, Netanyahu "apre" al fronte terrestre. Trump nega: “Non sto mandando truppe da nessuna parte”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Battuta su Pearl Harbor, Trump spiazza la premier Takaichi: “Chi meglio del Giappone conosce l’effetto-sorpresa?” Articoli correlati Iran, Trump cita Pearl Harbor davanti a Takaichi: "Chi conosce il concetto di sorpresa meglio del Giappone"Home > Esteri > Iran, Trump cita Pearl Harbor davanti a Takaichi: "Chi conosce il concetto di sorpresa meglio del Giappone" Doveva essere una... Trump e la battuta (gaffe) con la premier giapponese su Pearl Harbor: «Volevamo l’effetto sorpresa» – Il videoVoleva scatenare una risata, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pearl Harbor Temi più discussi: Donald Trump non ha resistito a fare una battuta su Pearl Harbor nello Studio Ovale durante l’incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi. Rispondendo a una domanda sul mancato preavviso agli alleati dell’attacco in Iran, il presidente degli Stati Unit; Trump e la battuta su Pearl Harbor che imbarazza la Premier giapponese; Trump, la battuta gela la premier giapponese: Attacco Iran come Pearl Harbor - Video; Trump scherza su Pearl Harbor con la premier giapponese Takaichi per spiegare l'attacco in Iran. Video. Video: la battuta di Trump su Pearl Harbor mette alla prova l'alleanza USA-Giappone sull'IranVideo. Donald Trump ha scherzato su Pearl Harbor mentre sollecitava Sanae Takaichi ad ampliare il ruolo del Giappone nella sicurezza dello Stretto di Hormuz, suscitando una reazione tiepida. it.euronews.com Video: la battuta di Trump su Pearl Harbor mette alla prova l'alleanza USA-Giappone sull'IranVideo: la battuta di Trump su Pearl Harbor mette alla prova l'alleanza USA-Giappone sull'Iran Donald Trump ha scherzato su Pearl Harbor mentre sollecitava Sanae Takaichi ad ampliare il ruolo del Giapp ... msn.com Donald Trump ha gelato la premier giapponese Sanae Takaich nello Studio Ovale con una battuta su Pearl Harbor. Rispondendo ad una domanda di un giornalista di Tokyo sul perché non avesse avvertito gli alleati dell'attacco in Iran, il tycoon ha risposto - facebook.com facebook Nel corso di un incontro ufficiale alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha evocato con tono ironico uno degli episodi più drammatici della storia tra Stati Uniti e Giappone: l’attacco alla base militare di Pearl Harbor x.com