Durante un incontro in Iran, l'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto riferimento a Pearl Harbor, affermando che chi conosce il concetto di sorpresa meglio del Giappone è lui. La frase, pensata come una battuta, ha suscitato una reazione imbarazzata da parte della premier giapponese Sanae Takaichi, che si trovava presente all’evento.

Home > Esteri > Doveva essere una battuta, ma dall’espressione della premier giapponese Sanae Takaichi è suonata più come una gaffe. Donald Trump, rispondendo nello Studio Ovale alla domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, ha replicato sorridendo: “Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor, eh?”. Dalla sua espressione, Takaichi non è però apparsa divertita dalla battuta del presidente americano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump cita Pearl Harbor davanti a Takaichi: "Chi conosce il concetto di sorpresa meglio del Giappone"

Articoli correlati

Iran, gaffe di Trump: evoca Pearl Harbor davanti alla premier del Giappone TakaichiDoveva essere una battuta, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe.

Trump spiazza la premier giapponese Takaichi: “Perché non ho avvisato gli alleati dell’attacco? Anche voi a Pearl Harbor…”“Chi sa meglio di sorprese del Giappone? Perché non mi avete detto di Pearl Harbor? Voi credete nelle sorprese molto più di noi “.

Tutto quello che riguarda Pearl Harbor

Iran, Trump cita Pearl Harbor davanti a Takaichi: Chi conosce il concetto di sorpresa meglio del Giappone(LaPresse) Doveva essere una battuta, ma dall'espressione della premier giapponese Sanae Takaichi è suonata più come una gaffe. Donald ... stream24.ilsole24ore.com

Trump scherza su Pearl Harbor con la premier giapponese Takaichi per spiegare l'attacco in Iran«Chi conosce meglio le sorprese del Giappone?»: la risposta del presidente Usa sull’attacco in Iran, momento di imbarazzo nello Studio Ovale ... msn.com