Bastoni e Lautaro agitano Chivu | doppio guaio per l’Inter

Bastoni e Lautaro sono stati protagonisti di un episodio che ha coinvolto anche Chivu, responsabile della gestione dello spogliatoio. Le condizioni del capitano e del difensore della Nazionale sono al centro delle attenzioni in vista del prossim? match di campionato. La loro disponibilità potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore per la partita in programma. La situazione rimane da monitorare nei prossimi giorni.

Le condizioni del capitano e del difensore della Nazionale in vista del posticipo di campionato della capolista in casa della Fiorentina Cristian Chivu sorride per il rientro di Calhanoglu che si candida per una maglia da titolare contro la Fiorentina, decisamente meno invece in merito alle condizioni di Bastoni e Lautaro Martinez. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Il capitano è praticamente out per la sfida del ‘Franchi’ in programma domenica sera e anche oggi ad Appiano Gentile ha proseguito nel lavoro personalizzato in campo. L’attaccante argentino (che non è stato convocato in Nazionale dal Ct Scaloni per i prossimi impegni) sta recuperando dall’infortunio al polpaccio del mese scorso e non è ancora al meglio della condizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bastoni e Lautaro agitano Chivu: doppio guaio per l’Inter Articoli correlati Leggi anche: Borussia Inter formazioni ufficiali: Chivu rinuncia a Lautaro e Bastoni, c’è ancora Acerbi Bodo-Inter, Chivu in attacco con Esposito, Lautaro. Gioca Bastoni: probabili formazioni e orari tvMilano, 17 febbraio 2026 – Il primo passo verso il tabellone a eliminazione diretta della Champions League arriva in quel di Bodo in Norvegia. Contenuti e approfondimenti su Bastoni e Lautaro agitano Chivu doppio... Inter, la situazione in infermeria si evolve: ecco cosa filtra sulle condizioni di Lautaro Martinez e Bastoni. Le ultimissimeInter, la situazione in infermeria si evolve: ecco cosa filtra sulle condizioni di Lautaro Martinez e Bastoni. Le ultimissime ... calcionews24.com Inter: Lautaro non dovrebbe partire per Firenze, Bastoni in dubbio. VIDEOPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ... sport.sky.it