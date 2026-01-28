Borussia Inter formazioni ufficiali | Chivu rinuncia a Lautaro e Bastoni c’è ancora Acerbi

Questa sera l’Inter affronta il Borussia Dortmund nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Chivu decide di rinunciare a Lautaro e Bastoni, lasciando spazio a Acerbi in difesa. La squadra italiana scende in campo determinata, con l’obiettivo di conquistare i tre punti e chiudere al meglio il girone. La partita si preannuncia importante per il passaggio del turno.

Borussia Inter formazioni ufficiali. L’ Inter si prepara a scendere in campo questa sera contro il Borussia Dortmund per l’ultima sfida della fase a gironi di Champions League. La partita, in programma alle ore 21:00 al Signal Iduna Park, rappresenta un’occasione cruciale per i nerazzurri, che sperano di assicurarsi almeno un posto favorevole nei playoff europei. Le assenze pesanti per l’ Inter saranno Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, tutte defezioni che costringono Cristian Chivu a ridisegnare l’undici titolare. Kovac, invece, dovrà fare a meno di Anton, Sule e Sabitzer tra le fila del Borussia Dortmund.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Alle 21 al Signal Iduna Park va in scena l’ultima giornata di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter.

Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Inter, con le novità annunciate da Cristian Chivu.

Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Lautaro e Bastoni, c'è Sucic

Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Chivu.

