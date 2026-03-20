Bastoni candidato alla Rosa Camuna? Fontana la liquida così | Lasciatelo libero di concentrarsi sulla Nazionale

Il governatore della Lombardia ha commentato la candidatura di Alessandro Bastoni alla Rosa Camuna, invitandolo a dedicarsi alla Nazionale e lasciarlo libero di scegliere il proprio percorso. La candidatura dell’atleta, che ha ricevuto attenzione in queste settimane, ha attirato l’interesse pubblico e mediatico. Fontana ha espresso il suo punto di vista in merito alla situazione, senza aggiungere altri dettagli.

Milano, 20 marzo 2026 – Alessandro Bastoni candidato alla Rosa Camuna, scende in campo – forse per chiudere definitivamente la partita – anche il governatore Attilio Fontana. Il presidente della Regione, sollecitato dai giornalisti ai margini di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, ha detto la sua sulla “nomination” del difensore dell’Inter alla massima onorificenza regionale, che ha “spaccato” il panorama politico lombardo (O tempora, o mores.avrebbe detto Cicerone). Le dichiarazioni. Fontana non ha voluto bocciare (e nemmeno, assolutamente, promuovere) a chiare lettere la proposta, ma le sue dichiarazioni mostrano senza ombra di alcun dubbio quale sia il suo pensiero sul tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bastoni candidato alla Rosa Camuna? Fontana la liquida così: “Lasciatelo libero di concentrarsi sulla Nazionale” Articoli correlati Leggi anche: Bastoni candidato al premio Rosa Camuna: un simbolo di sportività e impegno Bastoni candidato al premio Rosa Camuna: “Ha riconosciuto l’errore”Il premio ‘Rosa Camuna’ ad Alessandro Bastoni “per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel... Contenuti utili per approfondire Rosa Camuna Temi più discussi: 'Ha ammesso il suo errore', Bastoni candidato al premio Rosa Camuna; Inter, Bastoni candidato alla Rosa Camuna lombarda dopo il caso simulazione contro la Juventus; Bastoni candidato al Premio Rosa Camuna dopo la simulazione in Inter-Juventus: Maturità nel riconoscere pubblicamente un proprio errore; Un premio per Bastoni, candidato in Regione Lombardia alla Rosa Camuna per il valore sportivo. Bastoni candidato al premio Rosa Camuna: un simbolo di sportività e impegnoAlessandro Bastoni, il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, è recentemente entrato nel raggio di attenzione per la sua candidatura alla Rosa Camuna, l’onorificenza più alta della Regione L ... napolipiu.com Inter, Bastoni candidato al premio Rosa Camuna: «Ha ammesso errore su caso Kalulu»Il difensore dell'Inter e della Nazionale proposto per la massima onorificenza della Lombardia: «Atteggiamento non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e p ... corriere.it Spazio Napoli. . "BASTONI MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA" Arriva nel corso della puntata de 'Il Bello del Calcio' la risposta alla scelta di premiare il centrale dell'Inter con la 'Rosa Camuna' per simbolo di Sportività e Impegno Uno scatenato Franco - facebook.com facebook #Abodi: " #Bastoni Si va in Nazionale anche per le qualità comportamentali. Sul premio Rosa Camuna..." x.com