Alessandro Bastoni è stato candidato al premio Rosa Camuna per aver dimostrato un atteggiamento sportivo durante le competizioni recenti. La candidatura è stata annunciata in seguito a un episodio in cui ha riconosciuto un errore durante una partita, evidenziando il suo comportamento corretto in campo. Il premio viene assegnato ogni anno a figure che si distinguono per meriti nel settore sportivo.

Il premio ‘Rosa Camuna’ ad Alessandro Bastoni “per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili”: a presentare ufficialmente la candidatura del difensore dell’Inter è stato oggi il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (FdI). La candidatura è stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), che riveste l’incarico di presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Un riconoscimento ‘bipartisan’, dunque, per Alessandro Bastoni, classe 1999, nato a Casalmaggiore in provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bastoni candidato al premio Rosa Camuna: “Ha riconosciuto l’errore”

