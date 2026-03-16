Bastoni candidato al premio Rosa Camuna | un simbolo di sportività e impegno

Alessandro Bastoni è stato candidato al premio Rosa Camuna, un riconoscimento che celebra l’impegno e la sportività. La candidatura si basa sul suo comportamento durante una recente partita, considerato da alcuni come un esempio di correttezza e fair play. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione del premio, che ha scelto di mettere in evidenza il suo gesto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, è recentemente entrato nel raggio di attenzione per la sua candidatura alla Rosa Camuna, l’onorificenza più alta della Regione Lombardia. Questa nomina è il risultato del suo gesto di responsabilità durante la partita contro la Juventus, svoltasi il 14 febbraio. In un contesto sportivo spesso segnato da polemiche e controversie, l’atto di umiltà di Bastoni si distingue, portando alla luce nuove speranze per il calcio italiano. La partita contro la Juventus ha visto Bastoni al centro di una controversia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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