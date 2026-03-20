Basta svapo negli uffici del Comune di Napoli | vietato l’uso di sigarette elettroniche

Il Comune di Napoli ha deciso di vietare l’uso di sigarette elettroniche negli uffici. La comunicazione è stata inviata dall’Area Risorse Umane a tutti i dipendenti mercoledì 18 marzo. La misura riguarda esclusivamente gli ambienti di lavoro comunali e si applica a tutti coloro che si trovano negli uffici di proprietà del Comune. La decisione è stata resa nota ufficialmente attraverso una nota interna.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Comune di Napoli messe al bando anche le sigarette elettroniche. Il divieto di svapo è stato comunicato dall’Area Risorse Umane a tutti gli uffici con una comunicazione di mercoledì scorso, 18 marzo. La disposizione riguarda l’utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i luoghi di lavoro al chiuso. Pertanto, ciò varrebbe anche le stanze degli organismi politici: aula consiliare, commissioni e gruppi. La legge, peraltro, non vieta esplicitamente l’utilizzo delle E-cig. Si rimette bensì tale decisione al datore di lavoro. “ Nel corso degli ultimi mesi dell’anno scorso – si legge nel documento -, da più parti è pervenuta al Servizio Supporto ai datori di lavoro e prevenzione la proposta di valutare l’istituzione del divieto di fumo di sigaretta elettronica all’interno degli uffici comunali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basta svapo negli uffici del Comune di Napoli: vietato l’uso di sigarette elettroniche Articoli correlati Leggi anche: Il 48% del mercato europeo di sigarette elettroniche è irregolare Patti di collaborazione, cittadini pronti ma qualcosa non va: 42 richieste ferme negli uffici del ComuneIl punto della situazione fatto in commissione Trasparenza: 48 le richieste presentate e solo sei quelle approvate. Altri aggiornamenti su Basta svapo negli uffici del Comune di... Al Comune di Napoli multato anche l’ufficio Sanzioni. Verbali per 80mila euro, violazioni Asl e privacyAl Comune di Napoli 84mila euro di multe nel triennio 2022-24 per violazioni della privacy e mancata sicurezza negli uffici ... fanpage.it Napoli, furti negli uffici a via Brin: rubati pc e monitor ad aziende di consulenzaFurto a via Brin a Napoli nel complesso di uffici dell'ex struttura che ospitava Eccellenze Campane. Tre uffici, nel vecchio stabile che un tempo apparteneva ad Almaviva, sono stati svaligiati nella ... ilmattino.it