Basta svapo negli uffici del Comune di Napoli | vietato l’uso di sigarette elettroniche

Da anteprima24.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha deciso di vietare l’uso di sigarette elettroniche negli uffici. La comunicazione è stata inviata dall’Area Risorse Umane a tutti i dipendenti mercoledì 18 marzo. La misura riguarda esclusivamente gli ambienti di lavoro comunali e si applica a tutti coloro che si trovano negli uffici di proprietà del Comune. La decisione è stata resa nota ufficialmente attraverso una nota interna.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Comune di Napoli messe al bando anche le sigarette elettroniche. Il divieto di svapo è stato comunicato dall’Area Risorse Umane a tutti gli uffici con una comunicazione di mercoledì scorso, 18 marzo. La disposizione riguarda l’utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i luoghi di lavoro al chiuso. Pertanto, ciò varrebbe anche le stanze degli organismi politici: aula consiliare, commissioni e gruppi. La legge, peraltro, non vieta esplicitamente l’utilizzo delle E-cig. Si rimette bensì tale decisione al datore di lavoro. “ Nel corso degli ultimi mesi dell’anno scorso – si legge nel documento -, da più parti è pervenuta al Servizio Supporto ai datori di lavoro e prevenzione la proposta di valutare l’istituzione del divieto di fumo di sigaretta elettronica all’interno degli uffici comunali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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