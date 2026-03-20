Basta McTominay il Napoli vince di misura a Cagliari

Il Napoli ha ottenuto una vittoria di misura a Cagliari grazie a un gol di Scott McTominay all'inizio della partita. La squadra di Conte si posiziona al secondo posto in classifica, in attesa del risultato tra Milan e Torino. La partita si è disputata all'Unipol Domus, con il Napoli che ha superato i sardi con il risultato di 1-0.

La squadra di Conte si porta al secondo posto in attesa di Milan-Torino. CAGLIARI - Un gol in avvio di Scott McTominay basta al Napoli per violare l'Unipol Domus, superando 1-0 il Cagliari nella gara d'apertura della 30esima giornata di Serie A. Non una bella partita dei campioni d'Italia in carica che però col minimo sforzo si prendono il secondo posto (in attesa del Milan impegnato domani a San Siro con il Torino) portandosi provvisoriamente a -6 dall'Inter capolista. Restano fermi a quota 30 i sardi che incassano la terza sconfitta consecutiva. Pisacane ritrova Esposito dopo la squalifica e lo schiera unica punta con il sostegno di Folorunsho. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Basta McTominay, il Napoli vince di misura a Cagliari Articoli correlati Al Napoli basta un minuto e un gol di McTominay: vince a Cagliari e fa punti ChampionsLa squadra di Conte ha ottenuto il massimo col minino sforzo (0-1), mettendo pressione al Milan che domani affronta il Torino. Napoli di misura sul Cagliari: decide McTominay dopo 60 secondiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Scott McTominay Bicycle Kick Goal vs Denmark Contenuti utili per approfondire Basta McTominay Temi più discussi: Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il Conte resta) 2-1 al Lecce in rimonta dopo un primo tempo di sofferenza. Poi, i cambi. Conte nel pre-partita ha squadernato il tema del futuro. Il Napoli; Napoli, Conte sorride: torna McTominay ma per Vergara due mesi di stop; Napoli-Lecce 2-1. Non basta un primo tempo perfetto: dal 'Maradona' si torna a mani vuote; De Bruyne e McTominay riaccendono il Napoli: Hojlund-Politano, Lecce ribaltato. Napoli, quattro di fila col brivido: contro il Cagliari basta McTominayI campioni d'Italia proseguono l'ottimo momento espugnando l'Unipol Domus con lo scozzese decisivo ad inizio partita ... tuttosport.com Napoli, basta McTominay: a Cagliari arriva la quarta vittoria di filaDopo meno di due minuti il Napoli è già avanti: Politano mette al centro, sponda di testa di Beukema e Buongiorno prova a girarla senza successo, palla che comunque arriva a McTominay che dopo un rimp ... fantacalcio.it Contro il Cagliari basta il goal di McTominay al Napoli per conquistare i tre punti e il secondo posto in classifica - facebook.com facebook Il Napoli vince a Cagliari e sale temporaneamente al secondo posto: basta un gol di McTominay dopo 2 minuti x.com