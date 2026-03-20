Basket femminile | si aprono i playoff Schio grande favorita

Dopo la fine della regular season, la Serie A1 di basket femminile 2025-2026 si prepara ad aprire i playoff. La squadra di Schio si presenta come grande favorita alla conquista del titolo, mentre le altre squadre si preparano a sfidarsi per avanzare nella competizione. La fase finale promette partite intense e sfide decisive tra le migliori del campionato.

Conclusa la regular season, la Serie A1 di basket femminile 2025-2026 è pronta ora ad affrontare i playoff. Otto le squadre che si contenderanno il trofeo con i primi match delle serie che partiranno già lunedì 23 marzo. La favorita è sicuramente la Famila Wuber Schio, capace di far registrare venti vittorie in altrettante partite in campionato. La griglia playoff si aprirà con gara-1 tra l’Umana Reyer Venezia e l’Alama San Martino di Lupari. La Reyer è sul campo la seconda forza ma la vittoria in Eurolega contro le rivali di Schio potrebbe dare alle venete una nuova spinta in vista della post season. Di fronte ci sarà un’Alama che probabilmente ha trovato nel finale di stagione la migliore condizione, chiudendo il campionato con quattro vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it

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