Benvenuti alla diretta della finale di Coppa Italia di basket femminile 2026 tra Derthona e Schio. Seguiremo in tempo reale l’andamento della partita e i momenti salienti, offrendo aggiornamenti puntuali e accurati. Rimanete con noi per tutte le novità su questa importante sfida, che assegna il trofeo della competizione nazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Coppa Italia di basket Femminile. Stasera si assegna il primo trofeo dell’anno e a giocarselo saranno Famila Schio contro Autosped Derthona Basket. La sfida sarà giocata nel nuovo impianto all’interno della Cittadella dello Sport di Tortona, campo di casa della squadra piemontese giunta sorprendentemente in finale. Ci aspettavamo un po’ tutti l’ennesima finale in salsa veneta, ma le piemontesi sono riuscite a sorprendere Venezia, impedendo così un’altra sfida, che sarebbe stata la quinta in sei edizioni di Coppa Italia, fra Schio e le lagunari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Derthona-Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo

Leggi anche: Schio-Derthona, Finale Coppa Italia basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Basket, Coppa Italia femminile: non sbagliano Schio e Venezia. In semifinale anche Sassari e Derthona

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Derthona-Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo; Coppa Italia LBF: a Tortona le A2A Final Eight 2026 aprono l’anno del grande basket; A2A Final Eight Serie A1 - Schio, Sassari, Derthona e Venezia qualificate per le semifinali; Schio-Derthona, Finale Coppa Italia basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming.

LIVE Derthona-Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Coppa Italia di basket ... oasport.it