La Virtus Bologna subisce una stretta sconfitta in Eurolega contro il Fenerbahçe, evidenziando margini di miglioramento e potenzialità per avvicinarsi alla zona play-in. Nonostante una prestazione notevole di Edwards, il risultato finale sottolinea l’importanza di continuità e precisione nelle prossime gare, fondamentali per rafforzare la posizione in classifica e puntare a obiettivi più ambiziosi nel torneo continentale.

Per la Virtus Bologna una sconfitta di misura che, però, fa capire quanto possa esserci margine per arrivare a prendere la zona play-in (perlomeno). Serata che porta poca fortuna in Eurolega ai bianconeri di Dusko Ivanovic, visto che il Fenerbahce passa per 80-85 e consolida l’attuale seconda posizione in classifica. Gran sfida realizzativa tra Carsen Edwards e Talen Horton-Tucker: 35 punti per l’uno, 28 per l’altro, che però ha l’ultima parola in quella che è l’unica partita odierna del 23° turno (sul tipo di programmazione dell’Eurolega in questa fattispecie più di qualche motivo di dubbio è lecito). 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in Eurolega

LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 60-65, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il 4° periodo! Sono 28 per Edwards!Segui la diretta del match di Eurolega tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, con il punteggio di 60-65 all'inizio del quarto periodo.

Basket A1 Vince la Virtus piuttosto agevolmente contro Treviso, nonostante un po' di calo fisico nel finale di gara Alston 18, Morgan 17, Diouf 17, Edwards 14, Jallow 9, Pajola 6, Akele 4, Niang 3. - facebook.com facebook

BASKET EUROLEGA La Virtus passa a Dubai con un grande Niang. EDWARDS 21 PAJOLA (K) 6 NIANG 17 (17 rimbalzi di cui 7 in attacco e +36 di valutazione) ACCORSI n.e. ALSTON 12 HACKETT 6 FERRARI n.e. MORGAN 5 JALLOW 4 DIOUF 9 AKELE 0 x.com