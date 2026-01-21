Basket | Edwards mostruoso ma alla Virtus non basta Il Fenerbahce espugna Bologna in Eurolega

La Virtus Bologna subisce una stretta sconfitta in Eurolega contro il Fenerbahçe, evidenziando margini di miglioramento e potenzialità per avvicinarsi alla zona play-in. Nonostante una prestazione notevole di Edwards, il risultato finale sottolinea l’importanza di continuità e precisione nelle prossime gare, fondamentali per rafforzare la posizione in classifica e puntare a obiettivi più ambiziosi nel torneo continentale.

Per la Virtus Bologna una sconfitta di misura che, però, fa capire quanto possa esserci margine per arrivare a prendere la zona play-in (perlomeno). Serata che porta poca fortuna in Eurolega ai bianconeri di Dusko Ivanovic, visto che il Fenerbahce passa per 80-85 e consolida l’attuale seconda posizione in classifica. Gran sfida realizzativa tra Carsen Edwards e Talen Horton-Tucker: 35 punti per l’uno, 28 per l’altro, che però ha l’ultima parola in quella che è l’unica partita odierna del 23° turno (sul tipo di programmazione dell’Eurolega in questa fattispecie più di qualche motivo di dubbio è lecito). 🔗 Leggi su Oasport.it

