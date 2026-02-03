LIVE Olimpia Milano-Baskonia 84-71 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | soffre l’EA7 ma poi allunga con Flaccadori

Dopo un primo tempo equilibrato, Milano fatica a trovare il ritmo contro il Baskonia. La squadra di casa soffre in attacco, ma riesce a rimanere agganciata grazie a una buona difesa. Nel finale del terzo quarto, Flaccadori firma alcune triple decisive che permettono all’Olimpia di allungare e mettere pressione agli spagnoli. La partita resta combattuta anche nell’ultimo quarto, con momenti di tensione e scambi di canestri, fino alla vittoria finale per 84-71.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-72 Canestro spettacolare di Shields 87-72 Uno su due ai liberi per Howard 87-71 TRIPLA DI SHIELDSSSSSSSS per iniziare l’ultimo quarto 84-71 Uno su due ai liberi per Flaccadori a chiudere il terzo quarto 83-71 Shields si mangia Diop e firma il +12 81-71 Due su tre ai liberi per Flaccadori che chiude il parziale degli spagnoli 79-71 Uno su due ai liberi di Luwawu-Cabarrot dopo l’ennesimo errore di Brooks in questo momento del match 79-70 Altra palla persa malamente e Baskonia che torna a -9 79-68 Canestro in contropiede di Simmons (ma c’era fallo su Brooks) e subito time-out Poeta 79-66 A segno il libero aggiuntivo 79-65 Canestro di Luwawu-Cabarrot che subisce anche fallo 79-63 TRIPLAAAAA DI FLACCAAAAAAADORIIII 76-63 TRIPLA DO BBOOOKS!!!! 73-63 Spavento per Milano, con LeDay che a gioco fermo si tuffa sui tabelloni pubblicitari e resta a terra, ma ora si rialza 73-63 TRIPLA DI BOOKERRRRR E +10 MILANO!!! 70-63 Omoruyi stende LeDay e poi segna senza problemi 70-61 Tripla di LeDay! 67-61 Segna il Baskonia con Luwawu-Cabarrot con l’ennesimo rimbalzo offensivo 67-59 A segno il libero aggiuntivo 66-59 Scatenata Milano e scatenato Booker che schiaccia e subisce fallo! 64-59 TRIPLAAAA DI LEDAYYYYYYY 61-59 Canestro di Shields, si lotta sempre punto a punto 59-59 Tripla di Howard e nuovo pareggio 59-56 Si sblocca l’Olimpia con la schiacciata di Booker 57-56 Nonostante l’ottima difesa non segna Milano in questo avvio di ripresa 57-56 Fermato il gioco per un infortunio a Diop che è rimasto a terra 57-56 Avvio di ripresa con due grandi difese di Milano, anche se Guduric sbaglia il tiro Primo tempo in grandissimo equilibrio, dove sono gli attacchi a farla da padrone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Baskonia 84-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: soffre l’EA7, ma poi allunga con Flaccadori

L’Olimpia Milano si prende una vittoria difficile contro il Baskonia, portando a casa un successo per 70-61 nella partita di Eurolega.

L’Olimpia Milano fatica a trovare ritmo contro il Baskonia e si vede in vantaggio di un solo punto all’intervallo, 42-41.

