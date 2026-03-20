Domani il team di basket affronta una trasferta a Pontedera, mentre la vela Viareggio subisce una sconfitta con un punteggio di 59-75 contro Pescia. I giocatori in evidenza sono Albizzi con 16 punti e Nieri con 8. La retrocessione si avvicina, mentre la squadra di vela cerca di reagire dopo la recente battuta d’arresto.

vela Viareggio 59 audace pescia 75 VELA VIAREGGIO: Albizzi 16, Giannecchini 2, Ghiselli, Bo 10, Lopes Siera, Bartelloni 8, Bertuccelli 6, Biagiotti 5, Batini, Nieri 8, Benzoni, Romani 4. All. Bonuccelli N. AUDACE PESCIA: Ulivi 4, Bigi 4, Ciervo 6, Zardo 7, Fossetti 4, Ghera 7, Sodini 12, Bini Emanuele 8, Niccolai 7, Pinzani 16. Arbitri: Ciabattini e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini. Note: parziali 13-22-, 31- 38; 42-50; 59-75. Tiri liberi Viareggio: 1525; Pescia: 1325. CAMAIORE – I ragazzi del Vela Viareggio si sono dati da fare (e lo hanno fatto, niente rimproveri, l’impegno c’è sicuramente stato) ma il Pescia non ha avuto problemi ad affibbiare al Vela la sua ennesima sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket: domani trasferta a Pontedera. Vela, nuova sconfitta. Retrocessione vicina

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