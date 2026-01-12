I Legends chiudono il girone di andata con una sconfitta casalinga contro Pontedera, 76-81. La partita, valida per la 15ª giornata della divisione regionale 1 di basket, ha visto i padroni di casa perdere terreno nel corso dei quarti, non riuscendo a mantenere il vantaggio iniziale. Un risultato che segna un momento difficile per la squadra, ora chiamata a riflettere e prepararsi al meglio per il proseguo della stagione.

Per i Legends il girone di andata finisce nel peggiore dei modi, con una sconfitta interna contro il Pontedera per 76-81 (parziali 26-17, 37-43, 53-58) nella prima gara del nuovo anno valida per la 15esima giornata della divisione regionale 1 di basket. Contro una diretta concorrente ai play off (i pisani erano noni con 12 punti, i carraresi 12esimi ma anch’essi con 12 punti) i gialloviola mancano l’appuntamento con la vittoria e si complicano la vita. Eppure la partita si era messa subito bene per la squadra di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) che chiude il primo quarto a +9. Il punteggio viene ribaltato nel secondo tempino quando i locali hanno difficoltà ad andare a canestro, mentre gli ospiti risorgono e con un pesante parziale di 11-26 vanno al riposo lungo sul +6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket. Legends, non va. Sconfitta interna Pontedera più forte

