Basket l' OraSì esce sconfitta dalla trasferta di Chiusi
L’OraSì Ravenna ha perso la partita contro Chiusi a causa di un inizio difficile che ha permesso ai padroni di casa di prendere il comando. La squadra di Ravenna ha cercato di recuperare nel secondo tempo, ma non è riuscita a colmare il divario. La partita si è conclusa con un punteggio di 80-75, dopo un match molto combattuto e ricco di emozioni.
26esima giornata di campionato per l'OraSì Ravenna, che esce sconfitta dalla trasferta di Chiusi al termine di una gara intensa, indirizzata da un primo tempo positivo dei padroni di casa e chiusa sul punteggio di 80-75. Nonostante le difficoltà, i giallorossi hanno reagito con carattere, rimontando nel punteggio e restando in partita fino agli ultimi possessi. L'avvio è ad alto ritmo, la precisione da tre di Chiusi, però, fa la differenza. Jakstas è protagonista di un ottimo avvio rispondendo a Rasio e Raffaelli, ma Chiusi costruisce il primo vantaggio sfruttando i rimbalzi offensivi e la maggiore fisicità sotto canestro.
OraSì in trasferta a Chiusi: le parole alla vigilia di coach Auletta
L’allenatore Auletta ha parlato alla vigilia della partita tra OraSì Ravenna e Chiusi, spiegando che la squadra si sta preparando con determinazione dopo aver battuto JuveCaserta.
