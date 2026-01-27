Basket Divisione regionale 1 I Legends si arrendono alla capolista Grosseto Viola realizza 20 punti

In questa partita di Divisione regionale 3, i Legends hanno affrontato la capolista Grosseto, che si è imposta con il punteggio di 83-77. La gara si è svolta al palazzetto di Avenza, con Viola che ha siglato 20 punti. Nonostante l’impegno, i Legends non sono riusciti a strappare il risultato alla squadra più forte del girone.

Niente miracolo e pronostico rispettato al palazzetto dello sport di Avenza, dove i Legends non riescono a fare lo sgambetto alla capolista Grosseto e sono superati 77-83 (parziali 24-12, 38-41, 57-69) nella gara valida per la seconda giornata di ritorno della Divisione regionale 3 di basket. I gialloviola allenati da Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) partono bene, sembrano concentrati e vogliosi di ottenere un risultato di prestigio. E il primo quarto si chiude con i carraresi sorprendentemente in vantaggio a +12. Nel secondo quarto i maremmani aggiustano le misure: tutto sommato in attacco i carraresi non vanno male ma la difesa si sbraga, non regge l'urto degli ospiti che con un parziale di 14-29 vanno al riposo in vantaggio di +3.

