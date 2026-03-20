A Bari, in vista del referendum del 2026, alcuni seggi sono stati spostati a causa della chiusura di alcuni edifici scolastici per lavori di ristrutturazione. La modifica riguarda diverse sedi, che sono state temporaneamente trasferite in altre strutture della città. Le nuove postazioni sono state comunicate alle autorità e ai cittadini per garantire lo svolgimento regolare delle operazioni di voto.

Il voto del prossimo weekend subisce modifiche logistiche a causa della chiusura di plessi scolastici. I residenti di Bari dovranno recarsi in nuovi seggi per il referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. La riorganizzazione tocca quartieri storici come Libertà, San Pasquale, Poggiofranco e Japigia, richiedendo attenzione ai cambi di sede. Geografia Elettorale: Quando la scuola cambia volto. La mappa dei seggi si sta ridisegnando sotto i nostri occhi mentre l’appuntamento elettorale si avvicina. La ragione di questa trasformazione non è casuale ma risponde a esigenze strutturali legate alla manutenzione degli edifici pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: referendum 2026, seggi spostati per lavori scolastici

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