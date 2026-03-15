Referendum | seggi spostati all’ultimo minuto il voto

Nella provincia della Spezia, alcune sezioni di voto sono state spostate all’ultimo minuto, creando confusione tra gli elettori. Questa decisione ha generato disagi e incertezze, rendendo difficile per i cittadini raggiungere i nuovi seggi. La situazione ha coinvolto diversi uffici amministrativi, che hanno modificato le ubicazioni senza preavviso sufficiente. La modifica ha avuto un impatto diretto sulla possibilità di esercitare il diritto di voto.

Il diritto di voto nella provincia della Spezia rischia di essere ostacolato da decisioni amministrative prese nell’ultimo momento. Il Partito Comunista Italiano segnala che lo spostamento tardivo dei seggi elettorali, comunicato con scarsa trasparenza, potrebbe scoraggiare la partecipazione al referendum imminente. Cittadini di comuni come Lerici e Sarzana si trovano improvvisamente costretti a cambiare luogo di votazione senza un preavviso adeguato. La critica verte sulla gestione burocratica che sembra complicare l’esercizio di un diritto costituzionale fondamentale. Logistica del territorio montano e impatto sui residenti. L’analisi della situazione rivela una complessità geografica specifica della Liguria, dove gli spostamenti non sono mai banali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: seggi spostati all’ultimo minuto, il voto Articoli correlati Casier, voto senza interruzioni: 11 seggi spostati in palestreCasier, in provincia di Treviso, si prepara a una novità significativa per il processo democratico: per le prossime elezioni del 22 e 23 marzo, i... Referendum 2026: seggi spostati, navette e orari per votareIl voto per il referendum costituzionale si svolgerà domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e fino... INTENZIONI VOTO REFERENDUM GIUSTIZIA: SONDAGGIO POLITICO EMG 13 GENNAIO 2026 Una selezione di notizie su Referendum seggi spostati all'ultimo... Temi più discussi: Seggi spostati e troppo lontani: Si utilizzino scuole più vicine; Alfonsine: sono stati trasferiti definitivamente nella scuola primaria Gianni Rodari i seggi elettorali; Referendum 2026 | seggi spostati navette e orari per votare. Referendum, seggi spostati nelle palestre per tenere le scuole aperte. La sperimentazione a Casier: «Per andare incontro ai genitori»CASIER Le palestre diventano seggi elettorali al posto delle scuole. Così da non dover tener chiusi i plessi per il referendum di marzo sulla giustizia, disagio lamentato da tanti genitori. La ... ilgazzettino.it Seggi spostati e troppo lontani: Si utilizzino scuole più vicineLa denuncia dell'ex consigliere Napoletano: Invece dei locali del Liceo Artistico si utilizzino aule dei plessi di via Montale o di via Barducci perché si rischia di privare i cittadini del diritto d ... casertanews.it È partita a Roma la manifestazione per dire “no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida”. Al corteo, promosso da Potere al Popolo, hanno aderito collettivi studenteschi, movimenti per la Palestina, centri sociali e l’Usb. Numerosi gli striscioni e gl facebook Ecco spiegato il No. Che non c'entra nulla con il Referendum. Dire No a prescindere. x.com